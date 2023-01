La Fiorentina continua a rimandare al mittente ogni offerta arrivata finora per Nicolas Gonzalez ma è chiaro, che se il Leicester avessere realmente intenzione di tentare l’affondo per lui, difficilmente la Fiorentina riuscirà a dire di no a certe cifre. Questo perchè, nonostante stazionino nelle zone di bassa classifica, il club inglese può comunque godere di un ampia disponibilità economica e con il passare del tempo potrebbe davverò colmare la distanza che c’è al momento tra domanda ed offerta. Ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere Fiorentino, nonostante le parole del dg Barone ai margini di Roma-Fiorentina, l’operazione si farà eccome.



Secondo il quotidiano il giocatore avrebbe già fatto la sua scelta: Gonzalez ormai non sembra aver alcun dubbio e l’offerta di 4 milioni di euro fino al 2027 è ritenuta adeguata al suo reale valore. Per questo adesso la palla passerebbe alla dirigenza della Fiorentina: adesso, secondo quanto riportato, sarebbe solo una mera questione di soldi. Nelle prossime ore si diminuirà la distanza di 5 milioni tra la domanda e l'offerta e poi la Fiorentina è pronta a liberare il giocatore. La distanza adesso non è enorme e la Fiorentina, con l’inserimento nella trattativa di alcuni bonus, potrebbe davvero pensarci: le prossime 48 ore saranno decisive.