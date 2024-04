Il Bologna è aritmeticamente in Europa 22 anni dopo

56 minuti fa

Il Bologna è matematicamente in Europa. Quale coppa disputeranno i rossoblù ancora non è chiaro, ma la certezza è che, dopo 22 anni, il Bologna tornerà a disputare una competizione UEFA. L'ultima volta fu in Intertoto nel 2002, non riuscendo però a strappare il pass per la Coppa Uefa.



Per ritrovare il Bologna in Europa bisogna tornare alla stagione 1999/2000, quando i felsinei furono eliminati ai sedicesimi di finale di Coppa Uefa dal Galatasaray. Adesso il Bologna in questo finale di stagione vuole regalarsi la Champions: l'unico precedente, in Coppa dei Campioni, risale alla stagione 1964/65