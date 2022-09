Due soli punti nelle prime quattro giornate e i fischi che hanno accompagnato la squadra all'uscita dal campo giovedì sera dopo la partita con la Salernitana: non è stato il migliore degli avvii di stagione in casa Bologna. Sinisa Mihajlovic è stato oggetto di critiche, alcune delle quali ben più private e personali delle semplici vicende di campo. L'allenatore serbo sta lottando contro una grave malattia, e una delle sue figlie, Viktorija, non si è trattenuta sui propri profili:



"Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro a una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato, qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo. Ci mancherebbe.