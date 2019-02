: presentati, il team suin collaborazione con. I due hanno già partecipato alle qualificazioni per il Mondiale per Club (FIFA eClub World Cup) per i rossoblù.Il comunicato:Il Bologna Fc 1909 entra nel mondo degli eSports!Grazie alla partnership con Esports Academy, azienda affiliata a GEC e specializzata nei giochi sportivi elettronici (già partner di Sampdoria e Parma nella gestione del progetto eSports) il calendario 2019 dei 2 players rossoblù è già molto fitto di attività, sia locali che internazionali. Tra le iniziative più importanti la nascita della BFC ESPORTS ACADEMY, la prima in Italia legata ad una società di calcio. Sarà uno spazio gaming in città aperto al pubblico dove incontrare e sfidare i nostri players, partecipare alla creazione di contenuti esclusivi e tutorial, partecipare a tornei e scouting di talenti per la prossima stagione eSports ma soprattutto dove stare insieme e divertirsi.