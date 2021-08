Come si legge nell'edizione fiorentina de La Nazione, il Bologna ha l'accordo con l'Ostende per l'acquisto del difensore Theate; tuttavia, deve prima raccogliere le liquidità necessarie dalle cessioni di Tomiyasu, destinato alla Premier, e di Orsolini. L'esterno cerca un aumento dell'attuale ingaggio da 1 milione circa l'anno, i felsinei una cifra intorno ai 20 milioni possibilmente entro l'inizio del campionato. La Lazio ha più fretta della Fiorentina, come dimostra anche l'interessamento per il viola Callejon, rimasto tale. Più staccato Brekalo del Wolfsburg, che chiede 15 milioni, altra cifra importante. Sullo sfondo c'è anche il Torino.