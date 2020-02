E' un Bologna fatto a immagine e somiglianza di Sinsa Mihajlovic. Non molla mai. Il gol-vittoria di Bani contro il Brescia a un minuto dal 90' è l'ennesimo di una lunga serie di reti messe a segno negli ultimi minuti. Decisive. Con quelli di oggi oggi sono 12 i punti conquistati dai rossoblù nell'ultimo quarto d'ora. Quarta partita senza sconfitta e - ad oggi, aspettando Cagliari-Parma e la partita del Milan - -1 dalla zona Europa League. Altro che salvezza.



UN ANNO DI SINISA - Sinisa ha trasmesso alla squadra la voglia crederci sempre, lottare fino all'ultimo pallone: il Bologna ha ribaltato 14 volte il risultato dopo essere andato in svantaggio. Nessuno come loro. Un anno di Mihajlovic, un anno da guerrieri: il 2 febbraio dell'anno scorso l'allenatore debuttava sulla panchina rossoblù vincendo 1-0 contro l'Inter grazie a una rete del Ropero Santander. Oggi l'ha sfiorata, ma ancora una volta dopo essere andati sotto per il rigore di Torregrossa hanno vinto 2-1 con un guizzo di Orsolini e la zampata di Bani. Quasi un copia e incolla della gara d'andata, quando tutti e due avevano già segnato al Brescia vincendo anche quella volta a 10' dalla fine. Miha ha preso il Bologna terz'ultimo e un anno dopo è quasi in zona Europa League con 13 punti in più rispetto alla stagione scorsa dopo 22 giornate. Lotta e vince questo Bologna, proprio come il suo allenatore.



IL TABELLINO



Bologna-Brescia 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 36' Torregrossa, 43' Orsolini, 89' Bani.



Assist: Mbaye, Palacio.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye (82' Santander), Bani, Danilo, Denswil, Schouten, Poli, Orsolini (71' Skov Olsen), Soriano, Sansone (12' Barrow), Palacio. All.: Mihajlovic.



Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Dessena (61' Martella), Romulo (72' Ndoj), Torregrossa, Ayé (77' Donnarumma).