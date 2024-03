Il Bologna si avvicina alla Champions: Roma e Atalanta inseguono in quota. Napoli lontano, Lazio fuori

L’ultima giornata di Serie A ha visto incroci importanti in ottica qualificazione alla Champions League, ma, complici i diversi pareggi, la situazione è di fatto invariata. Secondo i betting analyst, il Bologna, nonostante la sconfitta contro l’Inter, si conferma primo candidato al quarto posto tra 2,10 e 2,25. Inseguono a stretto giro l’Atalanta, proposta tra 3 e 3,25, e la Roma, tra 3 e 3,75, reduci entrambe da un pareggio per 2-2, rispettivamente contro Juventus e Fiorentina. Pareggio, e occasione mancata per accorciare, anche per il Napoli, che vede la Champions a quota 8, seguito proprio dai Viola a 26. Nell’ultimo turno, infine, è arrivato il primo verdetto: la sconfitta contro l’Udinese, infatti, sembra aver definitivamente estromesso dalla corsa al quarto posto la Lazio, proposta ora a quota 51.