Il giocatore era sotto la lente d'ingrandimento del Bologna da gennaio, ora è arrivato. Sam Beukema è passato in rossoblu dall'AZ Alkmaar per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. In cambio, gli olandesi hanno ricevuto Denso Kasius. Beukema avrà un contratto di 4 anni più uno a circa 650.000 euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.