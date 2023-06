Sam Beukema è praticamente un calciatore del Bologna. Come scrive Il Corriere dello Sport, il difensore sarà nel capoluogo emiliano questo pomeriggio, finite le vacanze italiane. Secondo alcune indiscrezioni dai Paesi Bassi, la società rossoblù avrebbe versato sui 7,5 milioni per assicurarsi un rinforzo dopo l'infortunio di Soumaoro. L'AZ si accontenta di Kasius come parziale contropartita tecnica



QUADRIENNALE - Oggi Beukema sarà a Bologna per sottoporsi alle visite mediche all’Isokinetic e una volta superate firmerà con contratto di 4 anni con una opzione per un quinto.