Incredibile quello che è successo a Mark Little, terzino destro del Bolton, squadra inglese che si è salvata all'ultima giornata dalla retrocessione in League One, la terza serie del calcio inglese: al termine del match, una vittoria rocambolesca ottenuta all'88' grazie al gol di Wilbraham contro il Nottingham Forest, sono partiti sfrenati festeggiamenti per il risultato raggiunto.



'CHI HA TROVATO IL MIO PORTAFOGLIO?' - Little ha ben pensato di regalare a un tifoso la propria giacca, salvo accorgersi a qualche ora di distanza di aver commesso un errore: dentro c’erano portafoglio e la sua fede nuziale. Quando il terzino si è accorto della situazione, ha postato su Twitter una richiesta di aiuto: "Per il tifoso a cui ho regalato la mia giacca: puoi tenerla, ma potresti ridarmi il mio portafoglio e il mio anello di matrimonio?". In poche ore il tifoso si fa vivo e restituisce il portafoglio e l'anello, così il difensore può postare la foto su Twitter: "È stata una grande giornata", con l’hashtag: "Little ha ritrovato il portafoglio".