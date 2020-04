Quanto pesano 40 milioni? In questo momento tantissimo. Anche per questo il Valencia non sembra indifferente alla proposta in arrivo dal Borussia Dortmund per Ferran Torres, nonostante la clausola da 100 milioni e delle pretese del tutto simili anche in fase di trattativa per il proprio gioiello quando l'emergenza Coronavirus non aveva ancora stravolto il mondo del calcio. E con una base d'asta del genere, pure la Juve osserva e prepara una controffensiva, magari lucidando alcune contropartite come Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Perché Ferran Torres piace, anche parecchio.