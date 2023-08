Sfumato l'affare Castrovilli, il Bournemouth torna a pescare in Italia. O almeno ci prova: nuovi contatti infatti con l'entourage di Weston McKennie, ripescato un po' a sorpresa in casa Juve. Ma per portarlo in Premier serviranno almeno 25 milioni di euro, più del doppio rispetto a quanto era costato il centrocampista della Fiorentina.