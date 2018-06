Mondiali sono momenti sacri per i brasiliani. La Selecao debutta oggi, di domenica, quindi non ci sono grandi cambiamenti. Ma nei giorni infrasettimanali il quotidiano cambia per seguire la nazionale di Tite in TV. Le banche, per esempio, saranno aperte al pubblico per quattro ore anziché sei. Venerdì il Brasile se la vedrà con la Costa Rica alle 9 della capitale Brasilia, stesso orario di città come Rio e San Paolo. Le banche quindi saranno aperte dalle 13 alle 17 anziché dalle 10 alle 16. Anche il commercio si adatta alla realtà del momento: i negozi chiuderanno un po' prima e riapriranno dopo le gare. Perfino organi pubblici come tribunali, uffici, municipi e scuole avranno più libertà per cambiare orari.