Il Brescia e le voci su Brera Holdings: 'Ora ci rivolgiamo a Chi l'ha visto'

Una nota ironica per scacciare le voci secondo le quali ilsarebbe nel mirino di Brera HoldingsPLC. BresciaOggi aveva lanciato l'indiscrezione parlando di un'offerta da 20 milioni presentata al presidente Cellino, ma è arrivata la smentita con toni decisamente canzonatori:“Con riferimento alla notizia riportata questa mattina da una testata giornalistica locale, la Proprietà conferma di aver incontrato mesi fa la società citata e sta valutando di rivolgersi al programma Rai ‘Chi l’ha visto?’ per avere notizie in merito”.

- Si tratta di una società multisport quotata in America, al Nasdaq, che detiene club in Macedonia, Mongolia e Mozambico e sarebbe quindi aperta ad espandere i propri orizzonti.