Mario Balotelli nei giorni scorsi ha tirato una stoccata alla Juventus. "Aspettavano recuperasse per far finire il campionato...", una frase che non è piaciuta ai bianconeri e che il Brescia ha stigmatizzato prendendone le distanze in maniera ufficiale. Non è un caso: dietro c'è anche il rapporto tra il presidente Cellino e la dirigenza della Juventus che sono ormai in contatto da mesi per l'operazione Sandro Tonali in bianconero.





QUESTIONE DI RAPPORTI - Il Brescia infatti già si ritrova a dover fronteggiare la questione legata al prezzo di Tonali che non si alzerà più del previsto se l'Europeo dovesse essere rinviato; la Juve lo vuole e non è l'unica, fa sul serio ma le stoccate di Balotelli possono innervosire gli interlocutori bianconeri. Ecco perché Cellino ne ha preso le distanze ribadendo di non avere niente contro il club di Agnelli. Che potrebbe essere davvero il compratore di Tonali da qui a giugno...