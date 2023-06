In arrivo un nuovo portiere belga al Brighton di De Zerbi? Ne sembra abbastanza certo il Sun, che riporta del sorpasso Seagulls ai danni del Burnley (allenati dal suo ex tecnico Kompany) per arrivare all'estremo difensore belga Bart Verbruggen (20 anni) dell'Anderlecht. Si tratta di un potenziale affare da circa 18 milioni di euro. Negli ultimi tempi c'era chi aveva parlato anche di sirene dal Bayern Monaco.