Finalmente ci siamo. Dopo la pausa dei Mondiali in Qatar – che ha regalato a Messi e compagni il sogno di alzare la Coppa del Mondo –, come di consueto,che, da annuale e classica tradizione, nella giornata di Santo Stefano, ha dato vita al Boxing Day. A chiudere la giornata ci penserà la capolista Arsenal ed a dare il via a questa abbuffata natalizia di calcio è stata la rivelazione Newcastle, sempre più in piena zona Champions League, dopo il successo per 3-0 contro il Leicester., vittorioso per 3-1 nel derby contro il Southampton. La formazione allenata dal tecnico italiano è passata in vantaggio grazie al colpo di testa di– minuto 14 -, per poi raddoppiare al 35° con l’autogol di Perraud. March, al 56°, ha chiuso di fatto le ostilità con la rete del 3-0. I Saints hanno accorciato le distanze al 73°, grazie a Ward-Prowse., nel vivo della lotta per la qualificazione in Europa e Conference League.. Il miglior risultato in Premier, infatti, risale alla 9ª posizione della scorsa annata. Un’Europa che De Zerbi ha potuto assaggiare con lo Shakhtar ma che, sulla panchina del Sassuolo, ha solamente sfiorato.. In quella stagione, dopo aver veleggiato lungo tutta la prima parte di campionato in zona Champions, i neroverdi erano giunti ottavi, sfiorando l’accesso all’Europa Conference League – qualificazione centrata dalla Roma -. Lo stesso De Zerbi, d’altronde, nel giorno della sua presentazione ufficiale come manager dei Seagulls, si è espresso in merito: "Per me questa è una grande sfida, sono nel campionato più importante del mondo ed è motivo di orgoglio essere in un club giovane, serio e con le idee chiare, in una squadra già collaudata e che sta andando bene. Vengo in punta di piedi ma con la mia personalità e per fare quello di cui sono capace, portandomi dietro le mie esperienze e le mie conoscenze e cercando di portar via quello che ci sarà da imparare. Io credo di disporre di giocatori con grande talento.". Già a settembre, l’allenatore bresciano aveva le idee ben chiare. Gioco vivace, spazio ai giovani e personalità da vendere in campo. Ed i risultati gli stanno dando più che ragione. L’attuale 6° posto ne è la perfetta dimostrazione. Dall’affermazione di Locatelli all’esperienza di Lallana, dall’esplosione di Raspadori al consolidamento di Mac Allister,. Il centrocampista inglese è stato semplicemente ovunque contro il Southampton. Ma non è l’unica. Ancor prima della sosta per i Mondiali, l’ex Liverpool è stato una. Una rinascita, condita dalla rete ai Saints del pomeriggio, quasi inaspettata.che sembrava ormai aver dato tutto dopo i grandi successi con la maglia dei Reds e che, invece,. Tuttocampista fondamentale per il CT Scaloni che non ha saputo – né voluto – rinunciarci per tutta la rassegna iridata in Qatar. A dimostrazione della crescita sostanziale vissuta sotto l’ala protettiva di De Zerbi. L’argentino – assente nel match contro il Southampton – è pronto a tornare a disposizione del manager azzurro. A fargli posto, dovrebbe essere proprio Lallana. Adam, però,: "Alexis può giocare ovunque sul campo. Non so se sia meglio come trequartista o 20 metri più avanti.. Comunque penso che Alexis sia un grande giocatore in termini di qualità, ma ancor più in termini di mentalità. Capisce il gioco prima di ricevere la palla. Ha un carattere forte e una forte personalità. È un calciatore che capisce prima le giocate. Poi, non sono rimasto sorpreso dalla sua qualità di gioco in Coppa del Mondo. È un giocatore molto importante ed in ogni allenamento, in ogni partita, è mentalmente forte al 100%” aveva dichiarato alla vigilia della partita di Carabao Cup contro il Charlton. Le due settimane di vacanze distanno per concludersi. Il 10 dei Seagulls