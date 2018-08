La colonia polacca a Genova è decisamente molto molto numerosa. Il primo a trasferirsi in ordine di tempo alla Sampdoria fu Linetty, seguito da Bereszynski e per finire Kownacki. I tre blucerchiati costituiscono anche un contingente importante in Nazionale, tanto è vero che spesso l'ex C.T. Nawalka o i suoi collaboratori hanno seguito spesso la Samp al Ferraris.



La Nazionale, dopo il flop Mondiale, ha deciso di affidare la guida della squadra a Jerzy Brzęczek, che sta ritardando le convocazioni per... aspettare la Sampdoria. L'attuale selezionatore infatti vuole essere certo delle condizioni della colonia blucerchiata, e secondo Il Secolo XIX vorrebbe aspettare la gara della Samp a Udine prima di diramare la lista. Brzęczek potrebbe anche essere sugli spalti della Dacia Arena, per seguire da vicino i suoi giocatori. Oltretutto, il C.T. polacco è in ritardo per la partita della sua Nazionale in programma il 7 settembre: la regola imporrebbe la convocazione entro i 15 giorni prima del raduno. Ma per la Pol-Samp, questo e altro.