Il Cagliari cerca punti salvezza, ma è in pole la vittoria della Juventus a 1,77

La Serie A torna in campo dopo l’infrasettimanale di Europa e Conference League che ha sorriso al calcio di casa nostra, buon viatico per i prossimi Europei di Germania. Buone nuove, oltre ad aver portato in semifinale Atalanta, Roma e Fiorentina, grazie al ranking Uefa per nazioni, per la certezza matematica che saranno cinque le squadre italiane a disputare la prossima Champions League. E non basta, nel caso Roma o Atalanta vincano l’Europa League la prossima stagione potranno essere ben sei le formazioni italiane impegnate nel più prestigioso torneo continentale.Attende solo il conforto della matematica la, terza in classifica e con un incolmabile vantaggio di dodici punti dall’Atalanta sesta in classifica, per essere sicura di tornare a disputare la Champions. Stasera, alle 20:45, cerca punti in quel dicontro una formazione che è a +4 dal Frosinone terz’ultimo. Una squadra quella di Ranieri che viaggia con il vento in poppa per un recente ruolino migliore di quello dei bianconeri che non sanno più vincere. Significativi i tredici punti conquistati nelle ultime otto partite, uno in più di quanto raccolto nelle precedenti quattordici gare di campionato. Entrambe le contendenti sono reduci da due pareggi: i piemontesi dallo 0 a 0 nel derby con il Torino ed i sardi dal sofferto ma meritato 2 a 2 a San Siro contro l’Inter.

La Juventus ha sconfitto 45 volte il Cagliari in Serie A, mentre 12 sono stati i successi rossoblù a cui vanno aggiunti 26 pareggi. I bianconeri hanno vinto ben dodici delle ultime tredici partite in Serie A contro i Sardi che hanno solo pareggiato una gara. All’andata l’11 novembre scorso fu la formazione di Allegri ad avere la meglio grazie ai gol di due difensori Bremer al 60° e Rugani al 70° con la rete della bandiera al 75° di Dossena.Ranieri, il tecnico del Cagliari potrebbe adottare il modulo 3-4-2-1, schierando Scuffet tra i pali e il terzetto difensivo Dossena-Mina-Obert a protezione della porta. A centrocampo, i rossoblù potrebbero affidarsi a Sulemana, Prati e Makoumbou con Augello ad agire sulla corsia di sinistra e Nandez sul fronte opposto. Oristano e Gaetano saranno i due trequartisti mentre in avanti, molto probabilmente, vedremo Shomurodov come punta di riferimento.

In vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia, Allegri potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Danilo, Cambiaso e Chiesa e di conseguenza la Juve che manderà in campo Allegri avrà Szczesny tra i pali e Gatti, Rugani e Bremer in difesa. Il centrocampo potrebbe essere composto da Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco Yildiz e Vlahovic potrebbero formare il duo offensivo.Gli analisti bancano favorita la Juventus sulla lavagna con il 2 a 1,77, con l’X a 3,50 e l’1 a 5,10. Vlahovic è ancora una volta il leader della speciale classifica del primo o ultimo marcatore della gara a 5,00, con Milik a 6,50, Chiesa a 7,75, Yildiz a 9,00, Sekulov a 9,75, Rabiot a 10,50 poi tutti gli altri fino a Chatzidiakos e Obert a 47,00.