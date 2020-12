Il Cagliari è sulle tracce di un portiere. In attesa di capire il futuro di Alessio Cragno, nel mirino di diverse "big" tra cui Inter e Roma, i rossoblu hanno messo gli occhi su Michael Zetterer, 25enne tedesco attualmente in prestito in Eredivisie al Pec Zwolle. Il cartellino dell'estremo difensore è di proprietà del Werder Brema, che secondo Calciomercato.it sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo per 1 milione di euro.