L'Empoli riscatta il difensore Walukiewicz per 2 milioni di euro, ma non il centrocampista Marin, rientrato al Cagliari che riscatta per la stessa cifra dalla Juventus il terzino destro Di Pardo (ora sotto contratto fino al 2026). L'Inter chiede uno sconto sui 6 milioni per riscattare Bellanova dal prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Falco torna alla Stella Rossa.