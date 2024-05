Il calciatore del mese di aprile è... del Bologna

34 minuti fa



Altro motivo per festeggiare in casa Bologna. La squadra di Thiago Motta è a un passo da una storica qualificazione in Champions League grazie ai suoi tanti campioni. E proprio uno di questi è stato premiato con un riconoscimento individuale importante: si tratta di Alexis Saelemaekers, votato Calciatore del mese di aprile per l’Aic.



L'ala belga ha preceduto in questa speciale classifica il portiere serbo della Roma, Svilar, e il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, Ederson. Un premio meritato per l'ex Milan che nello scorso mese ha realizzato tre gol e servito un assist, dimostrandosi fondamentale per il Bologna.