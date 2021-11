Un caso limitato per il momento ale alla Germania, uno dei paesi più colpiti dalla quarta ondata del, ma che potrebbe fare giurisprudenza anche nel mondo del calcio. A maggior ragione in un periodo in cui la campagna vaccinale per il secondo richiamo è in pieno svolgimento, parallelamente all'introduzione di misure ancora più restrittive per chi decidesse di rifiutare l'iniezione.hanno riacceso un dibattito inaugurato dai casi delle scorse settimane dell'allenatore Nagelsmann e dei calciatori. Usciti dal periodo di quarantena, questi quattro giocatori saranno regolarmente a disposizione per la prossima trasferta di campionato ad Augsburg, ma- Di questi soltanto Kimmich ha dichiarato pubblicamente di non aver ancora ricevuto alcuna dose in quanto scettico o non necessariamente informato sui possibili effetti collaterali, mentre per i suoi compagni di squadra al momento regna l'incertezza in materia. Una situazione che è tornata d'attualità perchécome cinema, teatri, musei, ristoranti, palestre e alberghi.fino a poche ore prima della partita.- Una misura prevista per una popolazione molto indietro rispetto ad altre realtà europee per quanto riguarda il ciclo vaccinale ed estesa anche ai calciatori professionisti.numeri ben lontani per esempio da quelli dell'Italia.per esempio. E' notizia dello scorso settembre che, con la Fifa impegnata in una trattativa per scongiurare l'ipotesi dell'obbligo per entrare nel paese mediorientale. Cosa ci attende dunque nei prossimi mesi? Difficile - se non impossibile - prevederlo oggi, ma che la lotta alla pandemia possa incidere in maniera sempre più impattante anche sulla quotidianità degli sportivi e dei giocatori è tutt'altro che da sottovalutare.