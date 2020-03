L'allarme Coronavirus non si placa in Italia: di seguito tutte le news di giornata che coinvolgono il calcio e le ripercussioni dell'epidemia sul mondo del pallone.



10.01 - In Serie C la Reggiana ha sospeso gli allenamenti fino a domani. Si tratta di una misura precauzionale: un proprio tesserato ha avuto un contatto con una persona che ha accusato sintomi sospetti di Coronavirus. ​



09.57 - E' attesa oggi l'aggiunta del governo al decreto in merito alla possibilità di chiudere le porte a ogni manifestazione sportiva per un mese.



09.35 - Parla il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisione avventate, incidono sullo stile di vita dei cittadini italiani. Il contagio potrebbe estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite".