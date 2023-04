Sabato pomeriggio, al campo delle Tre Fontane,, che ha praticamente sancito il primo scudetto delle giallorosse, l’allenatore della Juve,, avvicinatosi alla recinzione per le interviste di rito,(come le giocatrici bianconere durante la gara),Quanti erano? Tre, cinque, quindici, venti? In fondo non ha importanza. La reazione, sulla quale è stata aperta un’inchiesta federale, segnala un profondo cambio di stagione. La calciatrice, bianconera gravemente infortunata al ginocchio e, quindi, solo spettatrice dell’accaduto,Ho fatto l’allenatore di due squadre femminili di serie A (il Monza e il Torino) agli inizi degli anni Duemila e posso rassicurare Martina e i nostri lettori che qualche insulto l’ho ricevuto anch’io.Prima, al di là di qualche sfottò, c’era un’etica. E, per esempio, chi simulava era beccata dal pubblico come negli stadi inglesi.