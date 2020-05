Il calcio riparte, come abbiamo sempre auspicato. Non pensavamo si dovesse giocare in condizioni di rischio o di pericolo, ma. Il nostro obiettivo non era quello di trascorrere l’estate a vedere partite (non è comunque una prospettiva che disdegniamo); pensavamo piuttosto alle(Antonio, ovviamente).Ora tutti sembrano felici e vincitori: si gioca, ce l’abbiamo fatta. Piano.. Ebbene, questi sono. Ce ne sono alcuni manifesti tra i presidenti:, ad esempio. E altri che, mentre dicevano di voler ripartire, si adoperavano per convincere gli altri che non era proprio il caso di andare avanti.. Ma, il quale per tre mesi ha cercato di convincere tutti che il calcio era uguale alle altre discipline di squadra: basket, rugby, hockey su pista, tamburello. E con qualcuno ci è pure riuscito: il ministro Spadafora, ad esempio, lo ha seguito inconsapevole di infilarsi nel tunnel dei perdenti.. In realtà, perché per tre mesi pure lui ha osteggiato con pervicacia la linea del riavvio. Diciamolo in modo chiaro:. Ha cambiato rotta, nemmeno troppo gradualmente,: né gli alleati di Governo, né l’opposizione e nemmeno quelli del suo stesso partito., che ha combattuto spesso solo contro quasi tutti con modi a volte rudi ma efficaci (e ora la sua Lazio può provare a vincere lo scudetto…). Ancheha lottato per la ripresa, così come i vertici della Lega, il presidentee l’adA pensarci bene, i vinti sono quasi più numerosi dei vincitori.@steagresti