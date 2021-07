Natale con i tuoi, Epifania con Genoa e Sassuolo.

Tra le poche certezze rimaste al tifoso di calcio, in una disciplina che modifica se stessa con la medesima capacità con cui una wags cambia i propri connotati, sembra esserci una presenza fissa a fianco al carbone nella calza della Befana.

Una consuetudine che neppure la novità del calendario asimmetrico è sembrata in grado di modificare.



Per un curioso scherzo dell'algoritmo che tutto regola, per la quinta volta in otto campionati rossoblù e neroverdi si scontreranno nel giorno in cui i Re Magi portarono i doni al neonato più famoso di tutti i tempi.

Dal 2014 in poi, anno del debutto degli emiliani in Serie A, infatti Genoa e Sassuolo sembrano essersi dati appuntamento per sfidarsi in prossimità del giorno che tutte le feste porta via. Era accaduto appunto nel '14, per poi ripetersi nel 2018, nel 2019 e anche nell'ultimo precedente, quello del 2021. Ora la cosa si riproporrà anche nel prossimo torneo, facendo assumere all'evento i contorni di una tradizione antica e inestirpabile quasi quanto quelle che caratterizzano il nostro Natale.



Alla faccia di chi dice che i computer non hanno sentimenti...