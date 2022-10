Pierre Kalulu ha cambiato agente.Paolo Maldini e Frederic Massara, che già stavano trattando da mesi il rinnovo del contratto dell’ex Lione con il vecchio agente, ora sono chiamati a ripartire dal ‘via’. Nei prossimi giorni è previsto, infatti, un primo incontro con i nuovi rappresentanti di uno dei giocatori più importanti della rosa di Stefano Pioli.Cambiano gli interpreti ma non la chiara volontà del Milan di blindare Kalulu. Una comunicazione che arriverà presto anche alla Stellar Sports: Pierre non è sul mercato.Il difensore classe 2000 è stata una felice intuizione di Moncada, la sua area scouting con Maldini e Massara. E la volontà è quella di triplicare l’attuale ingaggio da circa 400mila euro nella prima stagione a salire in quelle successive.nonostante questo cambio di procura che ha cambiato le carte sul tavolo.