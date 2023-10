La vita di un calciatore può cambiare davvero molto in fretta. Lo sa bene Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese classe 1995, perchéAnzi, un comprimario considerando che anche ieri contro il Liverpool è entrato negli ultimi minuti della gara. Il nuovo manager degli Spurs, Ange Postecoglou, non lo ritiene centrale nel suo corso tanto da aver dato il suo benestare a una cessione la scorsa estate. Dopo un lungo corteggiamento: è in programma una nuova missione a gennaio.- Højbjerg è molto deluso dalla situazione che sta vivendo in questa prima parte di stagione dove ha collezionato la miseria di 80 minuti in Premier League. In un certo qual modo si sente tradito dal quel Tottenham che ha tanto amato ed è aperto a nuove sfide professionali. E in questa ottica va letta la decisione di non rinnovare la procura ai suoi ormai ex agenti.Il Tottenham non ha cambiato idea su Højbjerg, li ritiene un centrocampista di livello internazionale e. Allo stato attuale non ci sono aperture a una cessione in prestito ovvero l’unica via percorribile dalla Juventus. Ma il contatto avuto tra la dirigenza della Vecchia Signora i suoi nuovi agenti nei gironi scorsi è una conferma di come Giuntoli sia vigile e pronto a cogliere un’eventuale occasione, Atletico Madrid permettendo.