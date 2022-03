Inil calcio va avanti. Ma la nazionale del ctnon gioca. Paradossi del pallone, riflessi di un conflitto surreale nell’Europa del terzo millennio., stella del Bayern e della Polonia, qualche settimana fa aveva affidato il suo pensiero ai social network: "È la decisione giusta. Non riesco a immaginare una partita con la nazionale russa mentre l’aggressione armata dell’Ucraina continua. I calciatori e i tifosi non sono responsabili, ma non possiamo fingere che non stia succedendo nulla"."Lewa" avrebbe dovuto affrontare la squadra di Karpin nel primo appuntamento per gli spareggi con vista Qatar (sfida tra le due squadre inizialmente in programma il 24 marzo, con la vincente che avrebbe incontrato in finale una tra Svezia e Repubblica Ceca)., che all’inizio aveva delineato per la Rfu la possibilità di scendere in campo senza inno e bandiera, con partite casalinghe in campo neutro, salvo poi decidere per la sospensione della squadra in una nota congiunta con la Uefa.La Fifa ha fatto un passo verso giocatori e allenatori stranieri presenti nel Paese (e in Ucraina), sospendendo in automatico tutti i contratti fino al 30 giugno di quest’anno salvo diverso accordo tra le parti, con conseguente libertà di firmare per altri club. Via all’esodo, dunque.. Per chi resta, possibili problemi sul fronte stipendi, visto che 4 delle 16 squadre del campionato sono in mano a presidenti o banche sanzionate, alcune escluse dal sistema dei pagamenti internazionali Swift. Un paio di esempi. Ildi Boris Rotenberg, amico di infanzia di Putin (e fondatore della SMP Bank) che possiede la maggiore impresa di costruzione di gasdotti del Paese, e il, controllato da VEB, gruppo di investimento finito presto nel mirino delle sanzioni Usa.Strano effetto ripensando ai risultati raggiunti, negli ultimi anni, dal pallone in Russia. Il Paese ha ospitato i campionati del mondo nel 2018, mettendo in vetrina stadi tirati su a suon di milioni (come la Rostov Arena, il Fisht Olympic di Soci, il Nizhny Novgorod Stadium e la Kazan Arena, per citarne alcuni) e nel triennio 2016-2019 ha visto la sua lega al sesto posto in Europa. Ora la Russia del calcio è rimasta isolata, ma tutto continua. Nonostante la guerra.