Niente da fare per la Russia: il Tas ha respinto il tentativo della Federazione di far sospendere l’esclusione della nazionale russa dalle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. “La decisione impugnata rimane in vigore e tutte le squadre e i club russi continuano a essere sospesi dalla partecipazione alle competizioni Fifa”, ha dichiarato il Tas, dopo che la Rfu aveva chiesto che la decisione dell’organo di governo della Fifa fosse congelata, in seguito agli eventi legati al conflitto in Ucraina. Il Tas ha respinto la richiesta della Federazione russa ma sul merito della controversia si attende la sentenza della giustizia sportiva, che arriverà nelle prossime settimane. Non è la prima sanzione che Mosca riceve a livello calcistico: a febbraio era già arrivata la decisione Uefa sullo spostamento della finale di Champions da San Pietroburgo a Parigi.