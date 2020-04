C'è unche vuole ripartire a tutti i cosi e un altro che, invece, si allinea ai campionati dilettantistici e al momento non ha certezze sulla possibilità di ripresa nonostante sia. Si tratta del campionatoche data l'entità del movimento, il numero di persone coinvolte e, soprattutto, i controlli medici e sanitari meno dettagliati rispetto alle prime squadre, non può prevedere una ripartenza delle attività senza rischi.delle attività.Sì perché tanti dei ragazzi delle formazioni PrimaveraTutte le formazioni sanno che saranno attese da un tour de force incredibile e che porterà i calciatori ad uno sforzo fisico incredibile senza grosse possibilità di riposo. E alloraanche nei giorni di "recupero" post-partita.Aggregandosi alle prime squadre come se fossero in ritiro estivo, tanti ragazziSaranno controllati a livello medico come i gli atleti professionisti, vivranno il ritiro insieme ai colleghi della prima squadra, cresceranno enuovo su cui puntare. Potremmo addirittura definirlaper chi ha avuto la lungimiranza di investire nel settore giovanile e lo sta facendo con grande entusiasmo da anni, per il presente e per il futuro.