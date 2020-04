JUVE - La regina del campionato ha spesso utilizzato i propri giocatori provenienti dal vivaio per completare operazioni in plusvalenza con tanti degli attuali club di Serie A e la prossima estate non sarà da meno anche sfruttando la formazione Under 23. Il talento più chiacchierato resta Nicolò Fagioli, classe 2001 che può giocare sia da regista che da trequartista, ma tante richieste le hanno anche il classe 2002 Pablo Moreno (ex Barcellona) e Manolo Portanova classe 2000 anche se il loro rendimento è stato negli ultimi due anni a fase alterne. Ha già fatto la spola fra Primavera e Serie C il difensore rumeno Radu Dargusin, classe 2002 mentre non vanno dimenticati i giocatori già in prestito come Matteo Stoppa, oggi alla Samp, di cui parleremo più avanti. Un nome dall'Under 17? Fabio Miretti, trequartista capocannoniere classe 2003.

VERONA - Va detto che in casa Verona è la prima squadra a sfornare e formare talenti da mettere sul mercato, ma anche la Primavera, seconda in Primavera 2 alle spalle del Milan, non è da meno. Nel corso dell'anno vi abbiamo raccontato il talento del nazionale italiano Udogie (terzino classe 2002 IL PROFILO) e di Jocic (trequartista del 2001 IL PROFILO), ma a disposizione di Corrent ci sono anche il portiere polacco classe 2001 Dorian Ciezkowski (già convocato da Juric) e i classe 2000 Adama Sané (capocannoniere di squadra) e Lucas Felippe Martello, regista brasialiano dal piede caldo, nonché capitano e già aggregato alla prima squadra.

Anche in casa PARMA i grandi affari si fanno spesso in prima squadra, ma dal settore giovanile, quest'anno, stanno emergendo ragazzi che fanno già gola a molti e che fanno parte di un percorso di ristrutturazione delle giovanili che parte da lontano e si basa su piccoli ma significativi sforzi di mercato. Il talento più vivace è quello di Paolo Napoletano, esterno mancino classe 2002 arrivato dal Pescara e autore di una stagione da 16 presenze con 5 gol e 1 assist. Stessi numeri per Gabriele Artistico (2002), cognome d'arte perché nipote del grande Edoardo ex-Torino e Napoli. Filippo Rinaldi è un portiere classe 2002 considerato anche nelle nazionali Under italiane e infine gli attaccanti Andrea Adorante (classe 2000) oggi infortunato, ma tornato a Parma dopo l'esperienza all'Inter e Drissa Camara (2002) convocato da D'aversa più volte nel corso della stagione.

SAMPDORIA - In casa blucerchiata, va detto, tante operazioni sono già state completate nel corso del mese di gennaio e quella dell'acquisto in prestito dalla Juve di Stoppa è solo una delle molte messe a segno da Ferrero. Sfruttare il vivaio è una delle proprità dei blucerchiati che hanno nel centrocampista Michael Brentan la punta di diamante (la Juve ha un diritto di riacquisto LEGGI QUI). Accanto a lui occhio al talento belga Yayi Mpie, attaccante classe 2001 decisivo nel derby (IL PROFILO) e a Felice D'Amico classe 2000 prelevato dall'Inter la scorsa estate.

Le operazioni con i giovani che crescono nel vivaio sono infine all'ordine del giorno anche per il GENOA che negli ultimi anni ha sfornato super-cifre con Pellegri e Salcedo e non vuole fermarsi. Ha già trovato spazio nell'11 della prima squadra il centrocampista classe 2001 Nicolò Rovella che ha esordito grazie alla parentesi Thiago Motta contro l'Inter (LEGGI QUI). 4 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia le ha completate, invece, Denilho Cleonise esterno olandese (QUI IL PROFILO) che piace al Milan. Infine ocasioni da prima squadra potrebbero essere anche i classe 2000 Flavio Bianchi e Mattia Zennaro.

Servirà quindi lavorare con poco budget, tanti scambi e la valorizzazione dei ragazzi che attualmente rappresentano un asset per le società, quelli del vivaio. Abbiamo deciso di fare il punto, squadra per squadra, dei ragazzi che possono rappresentare un'occasione, sia in ottica mercato che in ottica prima squadra, delle 20 squadre di Serie A suddividendole in 4 macro gruppi seguendo "a serpente" l'attuale classifica di Serie A.