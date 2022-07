Metà luglio più che bollente. Tanti tavoli aperti sul mercato, che ha preso fuoco d'improvviso: Il caso Bremer, Dybala alla Roma, l'Inter e le certezze perdute, il Milan e i colpi in canna. Ne parliamo LIVE dalle 19.30 con Alessandro Di Gioia e i suoi ospiti, dalle piazze più importanti d'Italia: il direttore Gianni Visnadi per parlare di Milan e del rinnovo di Zlatano Ibrahimovic, Francesco Guerrieri per parlare del caso Bremer, Mattia Sorbetti di ritorno da Moena per raccontare il ritiro della Fiorentina, Andrea Piva per analizzare la complicata situazione del Torino, Francesco Balzani da Roma per spiegare il clamoroso colpo Dybala e Giovanni Annunziata da Dimaro per scandagliare al meglio il momento del Napoli, tra campo e mercato.