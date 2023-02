Non si può definirlo altrimenti, visto che parliamo dele di uno dei talenti più ambiti dalle big europee nel futuro prossimo., in quanto all'interno di un club sembrano convivere addirittura due anime, ognuna delle quali con un modo profondamente diverso di intendere la centalità dell'asso portoghese. Perché in questa vicenda si intrecciano inevitabilmente gli scenari di mercato e la delicata partita per provare ad assicurarsi anche il futuro del numero 17. Conper risolvere le problematiche legate alla clausola rescissoria, ai tanti attori protagonisti nella gestione della procura e alla famigerata multa dello Sporting. E connei confronti del suo giocatore più forte, pur di provare a risalire la china.Fa specie immaginare allo stesso tempo un Milan Leao-centrico per Maldini e Massara, per il quale la scorsa estate sono stati respinti i tentativi dai ricchi club della Premier League e per il quale si lavora ad una soluzione condivisa a medio-lungo termine, e un Milan che nella testa del suo allenatore può fare a meno di quell'imprescindibilità tecnica che l'ex Lille ha dimostrato coi fatti nella trionfale cavalcata scudetto della stagione passata e nei mesi a seguire. Senza che dalla società filtrino messaggi espliciti di perplessità o contrarietà.Impensabile solo fino a poche settimane fa, ma divenuto una tema di drammatica attualità in un periodo in cui tutte le certezze acquisite e consolidate negli ultimi due anni e mezzo sembrano essere evaporate.Un paradosso per l'appunto, perché nella storia recente del nostro calcio si fatica a riscontrare situazioni analoghe a quello del crollo del Milan campione d'Italia, oggi addirittura fuori dalla zona Champions League. Senza più il suo trascinatore come punta di diamante della squadra e senza più sicurezze ad ogni livello. Appare chiaro a tutti cheIn parole povere, serve un Milan di nuovo protagonista su certi livelli e chiarire il suo ruolo agli occhi dell'allenatore. Perché oggi nel Diavolo sembrano convivere, forzatamente, due anime e due filosofie oggi tutt'altro che convergenti: nel Milan attuale c'è spazio ancora per Rafa Leao?