Il Cesena vince la Supercoppa Serie C: decisiva la rimonta sulla Juve Stabia

Non solo la vittoria del girone B di Serie C e la promozione in Serie B:, grazie al 2-2 contro la Juve Stabia che permette ai bianconeri di sopravanzare il Mantova.Il Cesena aveva battuto 2-1 il Mantova portandosi a 3 punti, per poi essere raggiunto proprio dai lombardi che hanno vinto 4-1 contro la Juve Stabia. Campani che dovevano battere il Cesena e affidarsi alla classifica avulsa per sperare di prevalere, ma dopo le reti dinel primo tempo, la formazione di Castellammare è stata raggiunta in 4 minuti dopo l'ora di gioco da, decisivi nell'economia del triplice confronto.