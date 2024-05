Mantova e Cesena in Serie B potrebbero dividersi lo stadio

58 minuti fa



Il Mantova e il Cesena, almeno per breve tempo, potrebbero dividersi lo stadio in Serie B. Come si legge su la Voce di Mantova, il "Martelli" in questi giorni vedrà iniziare i lavori di adeguamento, ma il club lombardo entro il 4 giugno deve indicare un'alternativa: la prima scelta sembra essere il "Manuzzi" di Cesena. Nell'impianto romagnolo quindi potrebbe ospitare, almeno per le prime giornate, le gare di entrambe le neo promosse.