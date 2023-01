Gli enormi investimenti che ilha realizzato nella finestra estiva del mercato e in quella attualmente in corso,. Il nuovo patron statunitense Todd, che ha rilevato il club da Roman Abramovich dopo l’inizio della guerra in Ucraina, ha speso la bellezza diUna cifra monstre, davanti alla quale in tanti si sono posti sola domanda: come possono i Blues non cadere nelle maglie del- Una domanda corretta, e la risposta è da trovare nei lunghi contratti siglati dai londinesi con i nuovi acquisti., il quale ha messo la firma su un accordo di ben otto anni e mezzo (fino al 2031). Un contratto record,(nel Bel Paese il limite è fissato a cinque stagioni), ma non in Premier League, dove non ci sono vincoli in merito. Così facendo il Chelsea, decisamente alte, in più stagioni: una mossa che rispetta tutti i paletti del nuovo Fair Play Finanziario che andrà presto a regime.(comprendente di spese per i cartellini, stipendi, ammortamenti e spese per gli agenti), il quale(obiettivo da raggiungere entro la stagione 2025/26)Distribuendo la spesa in più stagioni, di fatto- La ‘pratica’ Mudryk è stata attuata dai londinesi anche su altri fronti:, Chukwuemeka e Cucurella ad esempio, sono stati blindati fino al 2028, mentre Badiashile e Wesley Fofana fino al 2029. Naturalmente si tratta di giocatori giovani e futuribili, potenzialmente anche rivendibili con ricche plusvalenze. Spalmare i costi quindi, è la strategia dei Blues,: il rischio, è quello di ritrovarsi ‘ostaggi’ di calciatori non facili da vendere causa cattive prestazioni e stipendi troppi alti per realtà inferiori a quella dei londinesi. Un ostacolo non da poco, che andrebbe poi ad inficiare. Solo il tempo dirà se la strategia degli americani è corretta, ma una cosa è certa:, per ora, di fermarsi sul mercato.