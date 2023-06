L’indiscrezione era iniziata a circolare grazie al lavoro dei colleghi di Repubblica, ora arriva anche la conferma de L’Èquipe: il Chelsea ha avviato i primi contatti con il Milan per Mike Maignan. Todd Boehly, presidente del club londinese, ha dato mandato ai suoi collaboratori di acquistare un grande portiere sul mercato. Il francese del Milan è il sogno proibito, Andrè Onana resta l’obiettivo alla portata.



IL PREZZO NON È GIUSTO- Sessanta milioni cash per Maignan. Il Chelsea ci prova con un’offerta che però non viene ritenuta all’altezza del Milan. Il club di via Aldo Rossi considera il proprio portiere un giocatore di grandissimo valore, uno dei tre migliori interpreti del ruolo al mondo. Per meno di 100/110 milioni non ha intenzione nemmeno di aprire una discussione.



NUOVA FILOSOFIA- Algoritmi, scouting e linea verde. Ma anche player-trading e tante cessioni in programma da realizzare tutte nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. La nuova politica del patron americano Gerry Cardinale: nessuno è incedibile anche se c’è l’intenzione di trattenere i quattro big della rosa. E questa ristretta lista comprende il nome di Maignan oltre quelli di Hernandez, Tonali e Leão. Con buona pace del Chelsea che dovrà valutare se cambiare strategia sull’ex Lille.