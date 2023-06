Samuel Chukwueze é il nome che mette d’accordo tutti in casa Milan. Arrivano conferme all’indiscrezione di Sky: il club rossonero ha messo l’esterno destro nigeriano del Villarreal in cima a una lista che comprende altri 6/7 nomi.



LA SITUAZIONE - Chukwueze ha 24 anni e ancora ampi margini di crescita. Nell’ultima stagione con il Sottomarino giallo ha segnato 11 gol e fornito 5 assist. L’insieme di queste caratteristiche ha impressionato l’area scouting tanto che a partire dall’inizio della prossima settimana è previsto il primo contatto ufficiale con il Villarreal per capire margini di manovra e costi dell’operazione. Samuel potrebbe rappresentare una ghiotta occasione avendo un contratto in scadenza nel 2024.



RESISTE PULISIC - Chukwueze il preferito, Pulisic la prima alternativa. Anche l’americano ha il contratto in scadenza tra un anno con il Chelsea che ha dato il via libera alla cessione. Lo scoglio principale resta l’ingaggio da 5 milioni ma l’ex Borussia Dortmund sembra intenzionato a rivederlo al ribasso pur di agevolare il passaggio a un grande club, definizione che si addice al Milan.