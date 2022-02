Ancora Kai Havertz, ancora il Chelsea. A nove mesi di distanza dal trionfo nella finale di Champions League contro il Manchester City, sono ancora il tedesco e il club londinese a fare festa: ad Abu Dhabi i campioni d'Europa si laureano pure campioni del mondo battendo in finale 2-1 il Palmeiras. A decidere la sfida, a 4 minuti dalla conclusione del secondo tempo supplementare, è l'ex talento del Bayer Leverkusen, che trasforma il calcio di rigore conquistato da Azpilicueta e causato da un tocco di braccio di un difensore avversario.



Il Chelsea non era riuscito a difendere la rete realizzata da Romelu Lukaku ad inizio del secondo tempo - la seconda nella competizione per l'ex interista - facendosi riprendere da Raphael Veiga. Per i Blues si tratta del primo Mondiale per club nella propria storia, che va a chiudere un ciclo esaltante inaugurato sotto la guida di Tuchel e coinciso con la conquista di Champions, Supercoppa Europea ed ora del titolo mondiale.