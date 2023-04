Una mossa nuova, spiazzante e per alcuni lungimirante che in pochi mesi si è trasformata in un. Le ultime sessioni di calciomercato del, oltre che per i tanti milioni spesi, si sono caratterizzate per i, grazie ai quali il club londinese diriusciva a spalmare gli ingaggi faraonici dei propri tesserati senza gravare troppo sulle casse. Una scelta che aveva anche insospettito lache già in passato aveva stabilito un tetto per gli anni di contratto, tetto cui la Premier non aveva accettato di aderire. Cosa succede però se giocatori che resteranno da contratto in un club per 8 anni non si trovano bene in esso? Se questa stessa società vivesse anni di caos e scarsa programmazione, i giocatori cambierebbero idea, potessero tornare indietro? Secondo The Athletic, è sostanzialmente quanto sta succedendo al Chelsea.- Alcuni impiegati hanno parlato, in modo anonimo, alla testata e scoperchiato il vaso di Pandora. “È una situazione ancora più brutta di come sembra”, questo quanto rivelato.. Per il futuro la speranza si chiama Mauricio, il candidato numero uno per sedersi sulla panchina di Stamford Bridge, il presente invece è una sorta di incubo, come raccontato dagli stessi protagonisti.- Sono tanti i problemi del club. Anzitutto laLa maggior parte di questi si dice scontenta per il poco impiego, per non riuscire a trovare nessuna continuità negli allenamenti e in campo.Fonti interne lamentano della mancanza di lungimiranza nella gestione presente e nelle strategie future.e altri arriveranno in estate. Non sorprende come siano già stati annunciatidolorosi per rientrare nelle regole del- Gli stessi giocatori appena arrivati e legati per anni e anni al club ora vorrebbero andarsene, hanno espresso deiper aver accettato contratti così vincolanti. È già tempo di: pesa non essere elementi chiave di una squadra i cui risultati stentano. C’è di più.. Una clausola prevista solo negli ultimi contratti firmati mentre chi beneficia di accordi raggiunti in precedenza non vedrà tagliati i propri stipendi. Cosa che ha creato ulteriori tensioni. Le continue visite in campo e i discorsi motivazionali dihanno fatto il resto, con riferimenti ai singoli giocatori, accusati di scarso impegno. Last but not least, molti esprimono preoccupazione anche per i. Boehly ha fatto piazza pulita da quando è arrivato, sbarazzandosi di pezzi centrali del club. Ora si ritrova con un club in subbuglio e (come raccontato dagli stessi presenti) file chilometriche che dalla mensa arrivano fino ai corridoi…