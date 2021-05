IL TABELLINO

come quella del 2019 fra Liverpool e Tottenham.che, curiosamente, incrocerà anche sabato prossimo in Premier League.(eliminato il giorno prima dal City), in finale c’è arrivato meritandolo pienamente col Chelsea grazie alla coppia di suoi connazionali Werner-Havertz, imprendibili per la frastornata difesa del Real.oltre alle due reti, a Madrid avevano giocato un primo fantastico, a Londra hanno riversato il meglio nella ripresa.Il suo palleggio è stato frantumato dal ritmo, dall’intensità, dall’organizzazione degli inglesi. Zma di tutta la squadra si è davvero salvato soltanto Benzema. Su tutti ha giganteggiato Kanté, il migliore all’andata e il migliore al ritorno, un giocatore unico, più che un campione, un campionario di quantità e qualità assolute.Se Zizou aveva recuperato, che mancava in Champions dalla gara con l’Atalanta del 19 marzo, e aveva messo dentro l’ex Hazard per un obiettivo evidente, Tuchel aveva fatto una mossa che sembrava strana, togliendo, il migliore dei suoi e l’autore del gol dell’andata, per far giocare l’altro tedescoe confermare il peggiore dell’andata,. Questo con le formazioni in mano, ma il campo ribalterà le previsioni, Werner e Havertz saranno decisivi e Hazard farà la comparsa. 45'Il primo tempo è stato molto diverso da quello di Madrid., lasciando al Real il possesso della palla dopo averlo pressato nella sua metà campo nei primi 10'. Fino al gol annullato per fuorigioco a Werner (minuto 18), inglesi e spagnoli avevano concluso solo da fuori area, in modo pericoloso con, assai meno con. Poi il Chelsea ha segnato con Werner, pizzicato in fuorigioco dal guardalinee Preti (con timbro di Irrati al Var), dopo un’azione in piena velocità rifinita da un cross di Chilwell.da quella parte, la sua fascia destra, aveva messo Mendy di fronte a Mount e Vinicius (tolto dalla fase offensiva) contro Chilwell e quello è stato il duello che ha favorito chiaramente Tuchel. Vinicius aveva un compito e una posizione che non facevano per lui.Tuttavia il Real ha creato la sua prima occasione col solitosu cui l’altro Mendy, Edouard, cugino del madridista Ferland, ha fatto la sua prima bella parata.. Anche questa è stata un’azione da applausi, con la difesa delle merengues sempre fuori tempo. Il tocco-capolavoro è stato diche in quel casoper la raffinatezza e l’intuizione, con un guizzo ha mandato fuori pista, poi è stata la volta di Werner ad anticipare Sergio Ramos per chiudere il triangolo con Kanté, palla ad Havertz su cui si è precipitato, l’ex Bayer ha fatto il pallonetto su Courtois, palla sulla traversa, Werner l’ha raccolta di testa e toccata in rete.La partita si è un po’ incattivita, Orsato ha ammonito Sergio Ramos e Christensen. Benzema ha provato a pareggiare con un colpo di testa, altra risposta fantastica di Edouard Mendy.facendosi recuperare da Ramos. Era il Real di questa stagione, mai davvero straripante, mai troppo brillante, presente in partita però senza la forza e nemmeno la qualità per piegarla a suo favore. Il Chelsea era più concreto, con quella furia di Kanté e con un attacco che faceva male alla difesa madridista.In venti minuti sono andati vicini al 2-0 per 5 volte. Prima una buona occasione (colpo di testa di Thiago Silva, alto, su punizione di Chilwell), poi una traversa (ancora di Havertz su colpo di testa) e, di seguito,dopo uno scambio stretto, tecnico e rapido con Havertz e Werner (colpo di tacco), tiro alto;di nuovo solo davanti a Courtois gli ha tirato addosso;, tiro respinto con un recupero prodigioso da Valverde. Il Real era frastornato, stava sbagliando la misura dei passaggi (perfino Modric...), soffriva il ritmo dei Blues e lasciava uno spazio immenso al contropiede del Chelsea.e là dietro era un ballo continuo. Al contrario della difesa dei Blues dove due ex italiani, Rüdiger e Thiago Silva, dominavano l’area e i suoi dintorni.ambiando gli esterni, con Valverde e Asensio al posto di Vinicius e Mendy, e poi di aumentare la pericolosità in attacco con Rodrygo per Casemiro,. Tuchel non si è rintanato, ha tolto Werner per far entrare. Il vero difetto del Chelsea erano gli errori in zona-gol: fra l’andata e il ritorno, almeno otto reti sbagliate.E alla fine è arrivata, ancora grazie a un attacco micidiale di Kanté che ha incenerito Nacho sull’anticipo e spedito Pulisic in area, Courtois è uscito, il croato-americano ha crossato a pelo d’erba perche sullo scatto ha bruciato Militao e segnato. Al 4' di recupero, c’era anche un probabile rigore di Nacho su Zyech, appena entrato, ma Orsato ha preferito fischiare la fine della gara. Il 2-0 bastava, ma se fosse finita 4-0 niente da dire.Chelsea-Real Madrid 2-0Marcatori: 28' pt Werner (C), 40' st Mount (C) ASSIST: Pulisic (C)CHELSEA (3-4-3): E. Mendy 7; Christensen 6,5 Thiago Silva 7 Rüdiger 7; Azpilicueta 6,5 (43' st James sv) Kanté 8 Jorginho 7 Chilwell 7; Werner 7,5 (20' st Pulisic 6,5) Havertz 7,5 (49' st Giroud sv) Mount 7,5 (44' st Ziyech sv) .A disposizione: Kepa, Zouma, Emerson, Marcos Alonso, Gilmour, Abraham, Hudson-Odoi, Caballero.Allenatore: Tuchel 8REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Nacho 5 Militao 5,5 Sergio Ramos 5 F. Mendy 5,5 (18' st Valverde 6); Modric 5 Casemiro 5 (31' st Rodrygo sv) Kroos 5; Vinicius 4,5 (18' st Asensio 5) Benzema 6,5 E. Hazard 4,5 (44' st Mariano Diaz sv).A disposizione: Lunin, Gutierrez, Marcelo, Odriozola, Arribas, Blanco, Isco, Altube.Allenatore: Zidane 5Arbitro: Orsato 6,5 Guardalinee: Giallatini e Preti Quarto uomo: Massa Var: Irrati Avar: Guida Ammoniti: 14' pt Jorginho (C), 36' pt Sergio Ramos (RM), 39' pt Christensen (C), 17' st Nacho (RM), 28' st Kroos (RM), 43' st Mount (C) e 45' st Valverde (RM) per gioco falloso