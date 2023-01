Importanti aggiornamenti riguardo al futuro di Enzo Fernandez. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Chelsea aha comunicato al Benfica di essere intenzionato a pagare la clausola risolutiva del centrocampista argentino: 120 milioni di euro per portarlo in Premier League, con l'ex obiettivo del Milan che ha nuovamente comunicato la propria volontà ai portoghesi.



IL PIU' CARO - La cifra, che potrebbe essere pagata a rate, equivale alla clausola rescissoria del contratto che lo lega al Benfica, il quale, non ricevendo tutto subito, può avvalersi della facoltà di rifiutare. Nel caso il trasferimento andasse in porto verrebbe battuto dopo 18 mesi il record di spesa in Premier League che al momento appartiene al Manchester City, con l'arrivo di Jack Grealish dall'Aston Villa per 100 milioni di sterline.