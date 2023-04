Sono giorni caldissimi in casa, roventi per la rivoluzione in panchina che si fa sempre più prossima. La seconda della stagione, perché neanche, subentrato aa settembre, è riuscito a dare la sterzata sperata dai Blues (11° in Premier League, attesi dai quarti di Champions League con il Real Madrid) a un'annata che era partita con ben altre aspettative, specie dopo le mastodontiche spese sul mercato (oltre 600 milioni combinando la sessione estiva e quella invernale). Via anche Potter quindi, esonerato nella serata di domenica - ma l'ex tecnico del Brighton era stato abbandonato già da tempo dai giocatori - e squadra momentaneamente affidata a, ma la proprietà londinese ha fretta di risolvere la questione allenatore e l'obiettivo è di presentarsi al più presto con una nuova guida a Stamford Bridge, già per la sfida d'andata con il Real. La lista dei candidati è già stata snellita e due nomi su tutti hanno preso la scena., fresco di esonero da parte del Bayern Monaco. Il 35enne - saranno 36 a luglio - resta uno dei tecnici più quotati nel panorama europeo nonostante la rottura con i bavaresi e il Chelsea ha già avviato i contatti con il suo entourage. Il tedesco è il favorito, ma dietro la fretta dei Blues non c'è solo la voglia di convincere il tecnico a prendere subito in mano una squadra e non attendere il termine della stagione. C'è anche la consapevolezza di non essere gli unici ad aver messo Nagelsmann nel mirino: ci pensa il, che dopo l'esonero di Antonio Conte ha affidato la panchina a- assistito da Ryan Mason - fino al termine della stagione; la panchina dial, poi,è tutt'altro che salda e dalla Francia rimbalzano indiscrezioni che vogliono proprio l'ex Bayern come uno dei candidati a raccogliere la sua eredità a Parigi.- Il Chelsea non vuole farsi trovare impreparato e ha portato avanti in parallelo un piano B. Dalla Germania alla Spagna, cambio di lingua e di filosofia, dalla verticalità di Nagelsmann al tiki taka di. Il profilo dell'ex ct della Spagna è molto apprezzato dalla proprietà e lui stesso è affascinato dalla possibilità di tornare a lavorare in un club e confrontarsi per la prima volta in carriera con la Premier League, dopo le esperienze tra Liga (Celta Vigo e Barcellona) e Serie A (Roma). C'è già stato un primo, positivo, confronto con Luis Enrique che, a differenza di Nagelsmann,, un dettaglio che ha fatto salire notevolmente le sue quotazioni nelle ultime ore. Hanno perso quota invece atri profili circolati nelle ultime ore come. Nagelsmann e Luis Enrique, è corsa a due per la panchina: il Chelsea ha fretta di archiviare la pratica e raddrizzare la stagione.