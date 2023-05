Il Chelsea soffre e Klopp se la ride. L’allenatore del Liverpool ha parlato a Sky Sports della stagione dei londinesi, partita con grandi premesse e 600 milioni di sterline spese, ma che ha portato la squadra di Boehly solo al momentaneo 12esimo posto.



LE PAROLE - “Devo essere onesto, sono un po’ triste per il Chelsea ma anche felice perché non sta andando bene la loro stagione. Restano un grande club ma fa piacere vedere che non puoi semplicemente comprare giocatori su giocatori ed ottenere risultati. Devi invece costruirla una squadra, hanno sottovalutato questo aspetto e dato agli allenatori un lavoro impossibile da fare”, ha detto.



DIFFERENZE - Il tedesco ha poi aggiunto: “Non puoi avere due spogliatoi, non puoi allenare la squadra su due campi. Devi creare delle relazioni, dei legami, uno spirito di squadra. È per quello che sono un po’ felice. Ma alla fine il Chelsea si sistemerà e saranno fortissimi l’anno prossimo. Noi al Liverpool però ragioniamo in modo diverso. Portiamo qui i giocatori giusti e costruiamo una squadra”.