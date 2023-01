Alnon bastano i ricchi investimenti della scorsa estate, nemmeno il poderoso rilancio fatto nelle prime due settimane di gennaio che ha portato alla corte di Potter, ma non è ancora abbastanza per risollevarsi dal 10° posto in Premier League: i Blues sono pronti a spingere ancora sul mercato con altri colpi da novanta. I londinesi non si fermano più e hanno in canna altri colpi, specie per il reparto offensivo. Negli ultimi giorni erano emersi i nomi di, in scadenza con il, e, stella che ilvaluta non meno di, ora fa capolino un altro nome di lusso.. Come riferito da Fabrizio Romano, la dirigenza dei Blues è volata in Polonia per aprire le trattative con loe bruciare la concorrenza dei Gunners, che hanno sì incassato il gradimento del giocatore ma non hanno strappato il via libera al club ucraino,. Qualora il Chelsea riuscisse a chiudere l'affare,- Cifre impressionanti che non si spiegano però solo con le difficoltà tecniche della squadra nella prima metà della stagione.che la società ha in mente per una rosa ricca ormai di giocatori non ritenuti più all'altezza del nuovo progetto. Tanti acquisti ora per preparare la rosa del prossimo ciclo, con la prospettiva di lavorare poi alle cessioni tra la fine di questo mese e l'estate. Una vera e propria pulizia degli esuberi in vista, con tanti nomi illustri a rischio addio:certamente, ma anchee pure un big comesono sulla lista dei partenti.