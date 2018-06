Giorni di attesa febbrile, snervante. La tensione che monta come e più di un’onda anomala. Maurizio Sarri è in bilico, cammina su un filo sottile come seta, il rischio che si spezzi e lo faccia crollare sempre più presente. E pressante. Dopo la rumorosa rottura con il Napoli, l’entourage del tecnico ha lavorato incessantemente con il Chelsea per far ripartire subito il tecnico toscano con una nuova avventura. Ma la trattativa, che pareva ben avviata, è in fase di stallo.



STOP CHELSEA - Nelle ultime ore si sono rincorse tante voci sui motivi della frenata tra i Blues e l’ex Empoli. Si è parlato anche della lite con Mancini di due anni fa come causa della frenata. Ma che Sarri sia colorito non lo si scopre certo oggi. Lo stop con il Chelsea ha natura puramente economica: troppi, per Abramovic, i circa 28 milioni complessivi da sborsare per mettere sotto contratto il toscano (20 milioni di buonuscita per Conte e 8 per liberare Sarri dal contratto con il Napoli). Gli inglesi proveranno a convincere De Laurentiis ad abbassare le pretese. L'unica possibilità al momento è trattare con il presidente cercando uno spiraglio nel muro economico che ha eretto. Difficile credere in uno sconto anche se oggi, in un’intervista al Corriere dello Sport, il patron ha chiosato: “Non lo terrò bloccato: non sono un tipo vendicativo, sarò sempre grato a Maurizio”. Parole di, seppur parziale, apertura. Il problema, per Sarri, è che il Chelsea continua a guardarsi intorno. Se le piste Luis Enrique e Blanc appaiono al momento fredde, i londinesi hanno già incontrato due volte Slavisa Jokanovic. Il serbo classe ’68, che ha riportato il Fulham in Premier, piace molto ad Abramovic e vanta un passato da giocatore ai Blues (dal 2000 al 2002).



SOLUZIONE SPURS - Per una porta che si socchiude, un’altra si riapre. L’addio di Zidane al Real Madrid ha infatti causato un vero e proprio terremoto, non solo nella capitale iberica. I Blancos infatti avrebbero scelto come successore del francese Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham. L’argentino, seppur fresco di rinnovo con gli Spurs, è fortemente attirato dall’opportunità che gli si è prospettata. Qualora gli spagnoli riuscissero a convincere il Tottenham, si libererebbe un’altra panchina eccellente. Un contatto ancora non c’è stato, ma il club del nord-est di Londra, che ha già dimostrato di avere il coraggio di scommettere con gli allenatori, potrebbe virare proprio su Sarri. Sembra invece essere solo una suggestione quella che accosta il toscano al Real Madrid.