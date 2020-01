Meno di 48 ore, poi chiuderà una mai così ricca finestra invernale di mercato. Dries Mertens è in bilico, il suo futuro è racchiuso in una nebulosa. Oggi l’attaccante belga è tornato ad allenarsi in gruppo, ma la sua permanenza al Napoli è in serio dubbio. Su di lui è infatti piombato il Chelsea.



SUL RINNOVO... - In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Dries è uno dei senatori che rischiano di restar fuori dalla rivoluzione che sta già attuando il presidente De Laurentiis. Preso Petagna, seppur per la prossima stagione, il Napoli ora valuta attentamente tutte le possibilità per il 32enne: il rinnovo resta un’opzione possibile, seppur difficile visti gli eventi degli ultimi mesi e la distanza creatasi tra il giocatore e il club.



IN PRESSING - In questa crepa, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si è inserito il Chelsea. I Blues, tramite alcuni intermediari, stanno sondando diverse piste per aggiungere un attaccante alla rosa a disposizione di Frank Lampard, anche in considerazione dei dubbi sul futuro di Giroud, che spinge per cambiare aria. Tra queste c’è anche il belga classe '87. Contatti avviati tra le parti, con posizioni ben definite: il Chelsea vorrebbe prendere Mertens subito, da qui alla chiusura del mercato. Una soluzione che al momento non convince il Napoli, che vorrebbe tenerlo almeno fino a giugno. Lavori in corso, contatti continui: il Chelsea spinge, le prossime 48 ore saranno decisive per stabilire il futuro del secondo miglior marcatore della storia azzurra.