Il Chelsea non ne può più dei continui assalti del Bayern Monaco nei confronti di Callum Hudson Odoi, divenuto in vero e proprio caso. Sarri non vuole assolutamente cedere il giocatore, che negli ultimi giorni però, ha manifestato la sua voglia di abbandonare il club. La squadra londinese pensa ci sia sotto lo zampino dei bavaresi, ed è pronta a denunciarli alla Fifa per le negoziazioni e gli approcci ai limiti della legalità da parte dei campioni di Germania. A riportarlo è il Daily Mail.